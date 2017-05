LVV en FAO hebben sessies gehouden met vertegenwoordigers uit de veeteeltsector. (Foto: LVV)





Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Wereldvoedselorganisatie FAO hebben met ondernemers uit de veeteeltsector gesproken over het invoeren van een identificatie- en registratiesysteem. Slachtdieren zullen in de toekomst een verplicht oornummer krijgen.FAO-deskundige Cedric Lazarus en technici van het onderdirectoraat Veeteelt legden uit dat het belangrijk is om de dieren vanaf de boerderij te volgen. Dit identificatie-, registratie- en traceerbaarheidssysteem zal ook betrekking hebben op de handel in dieren en producten van dierlijke origine, meldt het ministerie van LVV.Er zijn hearingsessies gehouden met betrokkenen uit de diverse sub-sectoren van Veeteelt. De sessies hadden als doel het verkrijgen van input van veehoudersorganisaties en individuele veehouders over het uit te voeren identificatie-, registratie- en traceerbaarheidssysteem in Suriname. De rund- varkenssector en kwekers van kleine herkauwers waren aanwezig op de bijeenkomsten.