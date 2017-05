ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk (midden) bij aankomst in Grun Dyari, zaterdag. (Foto: Leroy Troon)





De ABOP-leider zei dat zijn partij continu bezig is met het opleiden van kader. Ook Brunswijk is zich verder aan het scholen. Mensen worden klaargestoomd om alle functies in de regering en het overheidsapparaat te kunnen bekleden. Brunswijk deelde mee dat hij betaalt om mensen scholing te laten volgen. Hij betaalt zelfs 50.000 dollars om mensen te laten opleiden, want ABOP moet kunnen overnemen. Mensen moeten deskundig zijn om het land te besturen, legde Brunswijk uit.Met voorbeelden van de gestegen koers en duurder geworden producten, gaf Brunswijk aan dat het slecht gaat met het land. De president heeft zijn belofte niet waargemaakt. Hij merkte op dat Bouterse niet weg zal gaan, ook al gaat het slecht met het land. Brunswijk merkte op dat gezegd wordt als Bouterse opstapt er geen alternatief zou wijn. "Het volk is hier. Het volk is het alternatief," stelde Brunswijk.De politicus zei dat er geen ontwikkeling gebracht wordt. Het stabiliteitsplan wordt niet uitgevoerd. Er worden alleen maar leningen genomen, die terugbetaald moeten worden. De kleine man is de dupe van het beleid dat gevoerd wordt. Daarom riep hij de politieke partijen om zich voor te bereiden om het land over te nemen. Het volk bepaalt wat er gaat gebeurden, concludeerde Brunswijk.