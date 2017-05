De afdeling Fraude van de politie heeft Jim H. (21) aangehouden. De verdachte heeft winkeliers in de districten Brokopondo, Wanica, Marowijne en ook in Paramaribo opgelicht voor een bedrag van tussen de SRD 35.000 en SRD 50.000.De verdachte heeft met listige verhalen de winkeliers zover gekregen om hem grote bedragen aan top-ups ter beschikking te stellen. Dit meldt de politie Public Relations.Hij speelde een deel van de Top-ups persoonlijk en het andere deel heeft hij in contanten omgezet op het hoofdkantoor van het bedrijf. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Jim H. ingesloten.