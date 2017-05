Aanhangers van politieke partijen VHP, NPS, ABOP en PL zijn goed opgekomen op de protestmanifestatie in Grun Dyari. (Foto's: Leroy Troon)





De groep 'Wij Zijn Moe' vindt dat de regering naar huis moet, terwijl de oppositionele partijen het hebben over ombuiging van het beleid. Curtis Hofwijks zegt niet te geloven in beleidsombuiging. De regering moet naar huis er is geen andere optie.De politieke partijen VHP, NPS, ABOP en PL zijn in grote getale opgekomen. Ook Carl Breeveld van DOE en is van de partij. Net voor de vergadering begon, sloeg het zonnige weer om. Er zijn vier grote tenten op het terrein opgezet. Na de geestelijke leiders volgen toespraken van jongeren en de politieke leiders met hun toespraken beginnen.