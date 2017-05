VHP-voorzitter Chan Santokhi bij aankomst in Grun Dyari rond 14.00 uur. (Foto: Leroy Troon)





Santokhi zei dat hij net als iedereen die is komen protesteren "deze ellendige crisis, waar deze regering ons in heeft gestort, totaal beu is. Dit is al de derde keer dat dit ons overkomt, en dat moeizaam opgebouwde pensioenen en spaargelden verdampt zijn. Dies no kan! Wij willen ons Suriname terug! Dit is niet het Suriname dat wij verdienen. Daartegen protesteren wij," betoogde hij.De VHP-voorzitter voerde aan dat de crisis vraagt om goed leiderschap. "Een slechte leider zorgt alleen voor zichzelf en zijn vrienden en heeft niets te maken wanneer jullie pinaren, maar een goede leider zorgt voor het hele volk," benadrukte de politicus. Hij merkte op dat er geen tijd is voor spelletjes. De tijd van smoesjes zijn voorbij."Ik sta hier als politieke leider om te zeggen: volk van Suriname er is nog hoop voor de toekomst! De tijd om weg te lopen voor je verantwoordelijkheid en telkens een andere de schuld te geven voor je eigen falen, en “A no mie, na wereldcrisis” is laf, is slecht leiderschap! Hoe vaak is de president in De Nationale Assemblee gekomen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en serieus te praten over de problemen? Dit jaar maar één keer," zei Santokhi.De rode draad van de toespraak van de voorzitter van de oranjepartij was dat de president het land terug moet geven aan het volk als hij niet in staat is de armoede te stoppen. Hij kan de armoede niet toeschrijven aan de vermeende wereldcrisis. Het gaat om wanbeleid, incompetentie, mismanagement en onbeschaamde corruptie. Dát is de echte verklaring van de situatie waarin het land is beland volgens Santokhi. "Ons land wordt slecht bestuurd. De regering heeft er de grootse puinhoop van gemaakt. En het ergste is dat er is geen beleid is om het land uit de crisis te halen!" Santokhi bleef erop hameren dat de president het land terug moet geven aan het volk.