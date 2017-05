President Michel Temer tijdens zijn toespraak in het Planalto-paleis in Brasilia, Brazilië.(Foto: Reuters)





Als de getuigenis wordt bevestigd, kunnen de beschuldigingen verwoestend zijn voor Temer zijn regering die door crisis is getroffen. Temer heeft echter beloofd dat hij zijn onschuld zal bewijzen. Hij wordt al geconfronteerd met beschuldigingen van het geven van toestemming voor het betalen van omkoopgeld om een getuige in het groot corruptieschandaal te laten zwijgen. In een televisietoespraak heeft hij donderdag beloofd als president aan te blijven.Joesley Batista, de voorzitter van het bedrijf JBS, beweert dat over de laatste zeven jaar meer dan US$ 2,5 miljoen aan Temer is betaald voor de verkiezingscampagne en zijn bondgenoten. Een andere bedrijfsdirecteur zegt dat in 2014 US$ 4,6 miljoen in de vorm van officiële verkiezingscampagne donaties zijn uitgekeerd aan de collega's van Temer.De voormalige presidenten Luis Inacio Lula da Silva en Dilma Rousseff hebben respectievelijk US$ 50 miljoen en US$ 30 miljoen gehad om politieke campagnes te financieren, aldus de getuigenis. Beiden hebben de beschuldigingen tegen hen ontkend.Afzonderlijk heeft procureur-generaal Rodrigo Janot vrijdag in een gerechtelijk dossier geschreven dat Temer één van een aantal politici was die het onderzoek in het wijdverspreid corruptieonderzoek –bekend als Operation Car Wash- heeft belemmerd.Temer heeft een jaar geleden het ambt overgenomen, nadat Rousseff was afgezet. Nu gaan er ook stemmen op om hem af te zetten. De Braziliaanse autoriteiten hebben donderdag een audio-opname openbaar gemaakt waarin gesprekken tussen Temer en Batista over schijnbaar omkoopgeld te horen zijn. Temer heeft gezegd dat het audiomateriaal authentiek is en is opgenomen tijdens een vergadering in maart, maar hij ontkend ferm dat hij enig misdrijf heeft begaan.Temer is al zeer impopulair in Brazilië al zeer ongewild, maar zijn centrumrechtse partij is in staat geweest om te regeren als deel van een coalitie. Oppositiepartijen hebben vervroegde verkiezingen en zijn aftreden geëist. Het is de eerste keer dat Temer volledig verwikkeld is in Operation Car Wash.Het onderzoek is in maart 2014 begonnen en richt zich op bedrijven die overeenkomsten kregen aangeboden met staatoliereus Petrobras, in ruil voor steekpenningen die verdwenen in de zaken van politici en malafide fondsen van politieke partijen.Het schandaal heeft de Braziliaanse politiek aan diggelen geslagen. Een derde van het kabinet van Temer wordt onderzocht voor vermeende corruptie. Tegen voormalige president Lula lopen vijf aanklachten. De man die Temer naar verluidt heeft laten omkopen is de voormalige parlementsvoorzitter Eduardo Cunha, die in de gevangenis zit voor corruptie, witwassen van geld en belastingontduiking.Beide mannen hebben een sleutelrol gespeeld bij de ondergang van Rousseff, die is afgezet als president op beschuldiging van onwettige manipulatie van overheidsrekeningen. Zij ontkent alle aantijgingen.