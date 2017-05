De Venezolaanse president, Nicolas Maduro, begroet aanhangers tijdens een vergadering in Miraflores Palace in Caracas, Venezuela. Naast hem zijn vrouw, Cilia Flores. ( Miraflores Palace / Handout via Reuters)





Washington heeft donderdag strafmaatregelen opgelegd aan de hoofdrechter en zeven andere leden van het Hooggerechtshof van Venezuela. De sancties zijn bedoeld als straf voor het verwerpen van een reeks besluiten van het oppositiegericht Congres dit jaar.Het nieuwe sanctiepakket moet de druk op Maduro en zijn loyalisten verhogen voor het onderdrukken van straatprotesten en voor inspanningen om de macht van zijn regering in het land te consolideren. In het Witte Huis heeft president Trump donderdag zijn bezorgdheid geuit over hoe een ooit zo bloeiende Venezuela nu in armoede was terechtgekomen. Hij zei: "het is ongelooflijk slecht beheerd" en de humanitaire situatie is "een schande voor de mensheid."Maduro had aanvankelijk de wereld aangespoord om Trump een kans te geven nadat hij in november was verkozen, maar zijn regering heeft tot nog toe de scherpste veroordeling van de Republikeinse president geuit. “President Trump zijn agressies tegen het Venezolaans volk, zijn regering en zijn instituten hebben alle grenzen overschreden”, staat in een regeringsverklaring die Washington beschuldigt van het destabiliseren van Venezuela en buitenlandse interventie te bevorderen. De verklaring beschuldigt Washington ook van het financieren van de Venezolaanse oppositie, terwijl het thuis problemen zoals inkomensongelijkheid en rechtenschendingen negeert."De extreme posities van een regering die net is begonnen, bevestigt alleen de discriminerende, racistische, xenofobe en genocide aard van Amerikaanse elites tegen de mensheid en zijn eigen mensen, die nu is verheven door deze nieuwe regering die de witte Angelsaksische suprematie bevestigt," zegt de verklaring.Onder degenen die door de sancties worden getroffen, is Maikel Moreno. Hij is een bondgenoot van Maduro die in februari is benoemd tot president van het 32-rechters tellend Hooggerechtshof. Van al degenen die onder de strafmaatregelen vallen, zijn de Amerikaanse bezittingen bevroren en is het hen verboden de Verenigde Staten binnen te komen. Amerikaanse burgers mogen geen zaken met hen doen.Sommige analisten zien de sancties als druk verhogend, maar anderen vrezen dat de maatregelen de regering van Maduro kunnen verenigen en een onderhandelde overgang moeilijker maken.