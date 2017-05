President Hassan Rouhani brengt zijn stem uit.(Foto: AFP)





De opkomst bij de verkiezingen vrijdag was onverwachts hoog met ongeveer 70 procent. De kiescommissie had de stembureaus vijf uren langer open gehouden. Er mocht uiteindelijk tot middernacht worden gestemd. Ongeveer 56 miljoen mensen mochten naar de stembus.Hoewel de bevoegdheden van de verkozen president beperkt zijn door die van de ongeëvenaarde opperste leider Ayatollah Ali Khamenei die hem overtreft, geeft de overtuigende overwinning van Rouhani het pro-hervormingskamp een sterk mandaat. Tegenstander Raisi is een beschermeling van Khameini, die in de Iraanse media was getipt als de potentiële opvolger van de 77-jarige opperleider die sinds 1989 aan de macht is geweest.Met de herverkiezing van Rouhani zal de nucleaire overeenkomst die hij in 2015 met wereldwijde machten had bereikt, waarschijnlijk worden gehandhaafd. Het akkoord heeft ertoe geleid dat de meeste internationale sancties tegen Iran zijn opgeheven. In ruil daarvoor beperkt Iran zijn nucleair programma.De overwinning van Rouhani is een terugslag voor de Revolutionary Guards, een krachtige veiligheidsmacht die een groot industrieel rijk in Iran beheren. Zij hadden hun steun gegeven aan Raisi om hun belangen te beschermen. Maar Rouhani wordt nog steeds geconfronteerd met dezelfde beperkingen in zijn vermogen om Iran te transformeren. Tijdens zijn eerste ambtstermijn hebben deze beperkingen hem weerhouden om een substantiële maatschappelijke verandering teweeg te brengen en kwamen de hervormingsinspanningen van een van zijn voorgangers, Mohammad Khatami, door dezelfde beperkingen in het gedrang.De opperleider heeft het vetorecht over alle beleidsmaatregelen en de ultieme controle van de veiligheidsmacht. Rouhani is niet in staat om het huisarrest van de hervormingsleiders op te heffen. En het is de media verboden om woorden of afbeeldingen van zijn reformistische voorganger Khatami te publiceren.De herkozen president zal ook een moeilijke relatie met Washington moeten navigeren, die op zijn best ambivalent is over het nucleaire akkoord dat door de voormalige Amerikaanse president Barack Obama is getekend. President Donald Trump heeft het herhaaldelijk als 'een van de slechtste deals die ooit is ondertekend' beschreven, hoewel zijn Washington deze week opnieuw toestemming heeft verleend voor de vrijstelling van sancties.Trump komt vandaag aan in Saudi-Arabië. Het is zijn eerste stop op zijn buitenlandse reis als Amerikaanse president. De Saudi's zijn de grootste vijanden van Iran in de regio en betreuren de kernovereenkomst.