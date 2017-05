Vooral in de eerste twintig minuten was Transvaal de agressor. Leo Victor kon het veldoverwicht niet vinden. Het gemis van Romano Holtuin en Albert Nibte in het centrum aan de zijde van Leo Victor, was duidelijk. Toch deed de koploper niet onder voor Transvaal. Er kwam met nog tien minuten spelen in de eerste helft wat opluchting bij Leo Victor. De afronding viel echter tegen. Transvaal viel plots diep terug in de verdediging met als gevolg een opleving bij Leo Victor. Pas kort voor rust kwam de doorbraak. Een voorzet op rechts van Urvin Remak legde de basis voor het doelpunt. De bal ging via het hoofd van Jeame Naana die geheel vrij stond voor de doelmond, het doel in: 1-0. Dit was ook de ruststand in deze ontmoeting.In de tweede helft was Leo Victor die de initiatieven nam en het spel beheerste. Een misser in de beginminuten van deze helft van de verdediging van Transvaal bracht Leo Victor in stelling. Remak ging verkeerd om met de bal waardoor deze naast het doel verdween. Hierna kreeg Transvaal een goede kans, na slordig verdedigingswerk van Leo Victor. Ivenzo Comvalius ging recht op het doel af, achterna gezeten door twee verdedigers op links. Zijn inzet ging voorlangs het doel. Met nog tien minuten trok Transvaal geleidelijk het spel even naar zich toe naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Echter ontbrak het aan cohesie in de aanval. De verdediging van Leo Victor hield stand. Er kwam een einde aan alle illusies van Transvaal. Sergihnio Menig kon makkelijk intikken nadat een medespeler de bal overmeesterde in het strafschopgebied en een voorzet vanuit rechts gaf: 2-0.Met deze stand gaat Leo Victor geheel aan kop met 43 competitiepunten uit 19 wedstrijden. Er resten nog drie belangrijke wedstrijden waaronder tegen de nummer drie en nummer twee op de ranglijst, respectievelijk landskampioen Inter Moengo Tapoe en tegen WBC. Alle drie ploegen maken nog kans op het kampioenschap. WBC komt tegen Nishaan 43 en Inter Moengo Tapoe ontmoet SNL dit weekend. Beide ploegen zijn verplicht te winnen om ook verder te kunnen meedingen naar het kampioenschap.