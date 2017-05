Rick Kromodihardjo, directeur van het Staatsziekenfonds.





Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) hebben in de maand mei 2016 een overeenkomst gesloten over de ziektekostenregeling voor groepen 0-16 jaar en 60+ burgers (Bazo verzekerden). Benadrukt is geworden dat de Staat alleen voor degenen die de premie niet kunnen betalen, deze voor haar rekening zal nemen. Het uitgangspunt ‘lanti musu pai altijd’ is verlaten, deelt Kromodihardjo mee.Bij de aanvragen voor de verlenging van de Bazo verzekeringen wordt dit principe dan ook toegepast. "In principe dienen alle personen al dan niet in loondienst, die inkomen hebben de premie voor zichzelf en hun gezinsleden te betalen. Waar wij tegen aanlopen is dat het voorkomt dat de ene ouder een Sociale Zaken kaart heeft en de andere wel inkomen heeft als bijvoorbeeld een taxichauffeur, combinehouder, modiste, landbouwer, gouddelver, maar geen verzekering heeft. Hierover gaan wij in gesprek met de ouders en wijzen hen erop dat eenieder voor zichzelf en de gezinsleden ziektekostenverzekering dient af te sluiten (artikel 4 lid 2 van de wet Nationale Basizorgverzekering)," legt de SZF-topman uit.Daarnaast dienen zich ook situaties aan waarbij personen als werknemers zijn afgekocht middels een ‘golden handshake’ en vervolgens aangeven dat zij geen inkomsten hebben en de verzekering ten laste van de Staat dient te worden gebracht. Ook zijn er situaties van personen die in hun arbeidzame periode hun eigen onderneming hebben gehad en aangeven geen voorzieningen voor de ‘oude dag’ te hebben getroffen.Echter moet het volgens Kromodihardjo duidelijk zijn dat het SZF niet de instantie is om een vermogenstoets bij betrokkenen te doen. Het SZF is daartoe niet uitgerust.Het SZF heeft bij de intake en afhandeling van de nieuwe en verlengingsaanvragen in een persoonlijk onderhoud met betrokkenen de regels zorgvuldig voorgehouden en uitgelegd. Voor alle personen die niet meer in aanmerking zouden moeten komen voor een Bazo verzekering, kent het SZF daar waar behoefte aan is, een overgangsperiode toe van minimaal vier maanden om zaken in orde te brengen. Het SZF zal er niet aan meewerken personen onnodig en onterecht in een onverzekerde positie te brengen, stelt Kromodihardjo.