Kantonrechter Siegline Wijnhard vroeg aan Marlon V. of hij eerder in behandeling van een van deze deskundigen was. De man zei dat hij niet eerder onder behandeling is geweest. De verdachte heeft aangegeven niet met opzet het slachtoffer van zijn leven beroofd te hebben. Het slachtoffer zou de verdachte eerst vastgehouden en geslagen hebben. Hij hield hem daarna in een wurggreep. De twee hadden vaker mot elkaar.Volgens verklaring van de familie kreeg Jerrel kort tevoren ruzie met zijn broer Marlon om een huissleutel. De ruzie mondde uit in een vechtpartij. Marlon nam zijn jongere broer in een wurggreep. Op een bepaald moment schreeuwde de vrouw van Jerrel haar zwager toe haar man los te laten. Marlon liet zijn jongere broer toen los. Jerrel probeerde tot twee keren toe op te staan, maar verloor het bewustzijn. De vrouw poogde hem met alcolade en andere middelen weer bij het bewustzijn te brengen, zonder het gewenste resultaat. Bij aankomst op de Spoedeisende Hulp had Jerrel de geest gegeven. Op 01 juni zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath