Hij verwijderde panelen van de woning van zijn tante en betrad het huis. Hij nam vingerringen, parfum en hangers mee uit het pand; de tante verblijft in Nederland en het huis was onbewoond. De verdachte is visser van beroep en kan voldoende verdienen om een goed leven te leiden, maar hij is aan de drugs.Op die bewuste dag wilde hij een joint roken, maar er waren mensen in zijn omgeving. Toen kwam het idee bij hem op om de woning van zijn tante binnen te dringen, zodat hij daar in alle rust de drugs kon gebruiken.Officier van justitie, Claudia Bruining, heeft de verdachte voorgehouden dat hij als een last wordt ervaren in de buurt. “Ook al heb ik iets niet gestolen, toch krijg ik altijd de blaam. Wat ik steel, geef ik eerlijk toe”, zei Jerryl D. Hij wordt juridisch bijgestaan door advocaat Georgette Leter. Op 01 juni zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath