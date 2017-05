De 12-jarige Shivaro M. is aangehouden door de politie van Latour. Hij heeft zijn leeftijdsgenoot Nayron mishandeld. Het slachtoffer dat van school kwam, werd lastig gevallen door Shivaro.Met een plastieken buis sloeg hij tegen de paraplu van Nayron. Er ontstond een vechtpartij tussen beiden. Op een bepaald moment greep Shivaro naar een moker waarmee hij de ander slagen toebracht op het hoofd. Het slachtoffer liep hierdoor letsels op. Bij aankomst van de ingeschakelde politie is de verdachte niet aangetroffen. Nayron is voor medische behandeling vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is hij heengezonden.Shivaro is woensdag op zijn woonadres aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij achter slot en grendel geplaatst in het jeugdcellenhuis te Opa Doeli, meldt