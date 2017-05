Aanhangers van de oppositie in Venezuela raken slaags met de oproerpolitie bij anti-regeringsdemonstraties. (Foto: Reuters)





Het nieuwe sanctiepakket is erop gericht om de druk op de linkse regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn loyalisten te verhogen. De strafmaatregelen komen te midden van toenemende bezorgdheid over de onderdrukking van straatprotesten en de inspanningen van Maduro om zijn heerschappij in Venezuela te consolideren.De veroordeling van de sancties heeft niet lang op zich laten wachten. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Delcy Rodriguez, twittert: "Het is schandalig en onaanvaardbaar van de Verenigde Staten om sancties op te leggen in een soevereine en onafhankelijke natie en is in strijd met Venezolaanse en internationale wetten."In de laatste golf van anti-regeringsdemonstraties in Venezuela, in de afgelopen zeven weken, zijn minstens 45 mensen gedood. De onrust is opgelaaid nadat het Hooggerechtshof – vol met aanhangers van Maduro – eind maart de macht in het Congres naar zich toetrok en de oppositie die de meerderheid heeft in het Congres buitenspel had gezet.Er volgde een internationale kritiekgolf tegen de feitelijke nietigverklaring van de Nationale Vergadering door het Hof. Eind 2015 heeft de oppositie te midden van een ongekende economische en sociale crisis, de parlementsverkiezingen gewonnen. Het Hof heeft het besluit later gedeeltelijk teruggedraaid, maar de onrust is alleen maar toegenomen."Het Venezolaanse volk lijdt onder een ineenstortende economie die voortvloeit uit het wanbeheer en de corruptie van hun regering. Leden van het Hooggerechtshof van het land hebben de situatie verergerd door voortdurend de macht van de wetgevende instantie te ondermijnen,” zegt de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, in een verklaring. "Door deze doelgerichte sancties op te leggen, ondersteunt de Verenigde Staten het Venezolaanse volk in zijn inspanningen om democratisch bestuur in zijn land te beschermen en te bevorderen."Maduro’s bondgenoot Maikel Moreno is één van de personen op wie de sancties van toepassing zijn. Hij is in februari benoemd tot president van het 32-rechters tellend hof. Van al degenen die vallen onder de strafmaatregelen, zijn de Amerikaanse activa bevroren. Ze mogen niet afreizen naar de Verenigde Staten, terwijl het Amerikaanse burgers verboden is zaken te doen met deze personen.Maduro heeft donderdag ongeveer twee uur op de staatstelevisie gesproken, nadat de sancties bekend waren. Hij heeft er echter geen melding over gemaakt. De nieuwe sancties komen nadat president Donald Trump had opgemerkt hoe een ooit welvarende Venezuela nu in armoede is beland. "Het is ongelooflijk slecht beheerd."Sprekend in Washington naast president Juan Manuel Santos van Colombia, die op bezoek is, heeft Trump de humanitaire situatie in Venezuela “een schande voor de mensheid” genoemd. Hij heeft beloofd te helpen met het herstel, maar heeft geen nieuwe Amerikaanse benadering genoemd.Een top Amerikaanse functionaris heeft gewaarschuwd voor verdere maatregelen tegen "slechte acteurs" als er geen veranderingen zijn in het land. Maar de sancties tot nu toe zijn tekort geschoten om de oliesector in Venezuela te raken. Venezuela is een grote Amerikaanse olieleverancier. De Republikeinse Amerikaanse senator Marco Rubio, die voor verdere sancties had gepleit, heeft de maatregelen “een boodschap aan Maduro en zijn schurken genoemd, dat hun handelingen niet ongestraft zullen blijven."