De oppositie gaat morgen, 20 mei, demonstreren tegen onder andere armoede, corruptie en criminaliteit omdat het huidige regeringsbeleid niet zou deugen door slecht beleid en corruptie. Ik zeg niet dat veel aan verbetering toe is en dat de transparantie op beleid en diverse CLAD onderzoeken naar mijn idee openbaar moeten worden gemaakt, maar wat er nu gebeurt kan misschien voor Suriname erger uitpakken.De meeste voorlopers van deze actie zijn gekozen volksvertegenwoordigers en voorzitters van diverse oppositiepartijen. Zij willen dus de politieke democratische rechten en mechanismes wat oppositiepartijen altijd hebben, niet meer transparant voor de camera uitvechten in DNA. Zij kiezen ervoor om het op straat, waar er geen regels aan verbonden zijn, met politieke leuzen verandering te brengen in een democratie. Waarom op die manier vraag ik me af?We kennen vele demonstraties uit de geschiedenis en het gaat dan vaak om socialistisch denkende groepen en politieke partijen die het kapitalistische liberalisme te ver vinden gaan omdat dit systeem de rijken, rijker maakt en de armen armer. Zonder meer een revolutionaire gedachte. Voor mij zijn dit vrij positieve gedachten en vaak steun ik deze groepen op verschillende manieren, sinds ik mij erg bewust ben geworden over de Rechten van de Mens. Vakbondsgroeperingen zijn vaak socialistisch ingesteld.Zijn nu de huidige oppositiepartijen niet erg liberalistisch? Liepen zij niet weg bij de aanname van de sociale wetten in de vorige regering? Komen zij nu wel op voor de armoede op straat maar niet in DNA waar het kon? Zijn zij niet degene die riepen dat deze sociale wetten voor de armen niet te betalen waren en dat daarom onder andere de economische crisis is ontstaan?Hoe blij moeten we nu niet zijn, met deze nog magere sociale wetten zijn, voor de armen onder ons, juist in deze crisistijd? Als die sociale wetten niet te betalen zijn volgens de oppositie waarom eis je dan op straat koopkrachtdaling door o.a. loonsverhoging? Dat zijn zo’n tegenstrijdige gedachten dat ik het niet kan volgen, moet ik u eerlijk vertellen. Het klopt niet in mijn hoofd. Of weet nu de oppositie dat de regering juist door haar maatregelen tegen deze economische crisis de koopkrachtdaling weer kan betalen? Dan zou eigenlijk een land deze regering moeten bedanken, toch?Dan het onderwerp, criminaliteit en corruptie, niet te vergeten witte boorden criminaliteit. Mijn vraag is: Moet een politieke partij op regeringswetten wachten om dit te veranderen? Nee toch? Hebben zij hun ethiek in eigen gelederen al veranderd? Nee, iedereen kan juist aan dit onderwerp meewerken om te veranderen en laten zien dat we corruptie niet meer pikken. Maar als oppositieleden met politieke beweringen en beschuldigingen naar de huidige regering kunnen komen, zonder feiten en bewijzen en zonder dit te melden binnen het rechtssysteem, dan is er iets mis naar mijn idee. Dan kom je niet op voor de bevolking maar alleen voor je eigen politieke macht. Als ik dingen nazoek, wat naar mijn idee journalisten ook kunnen, dan kloppen vaak hun aantijgingen niet. Ze berusten vaak niet op waarheid maar op politiek gewin. Het overgrote gedeelte van de bevolking accepteert hun beschuldigingen klakkeloos en daarmee haalt men het vertrouwen uit de maatschappij weg. Bij wantrouwen en politieke tweedeling kun je niet opbouwen.Vragen die bij mij opkomen zijn:Kunnen deze partijen slecht tegen hun verlies van de afgelopen verkiezingen?Hebben zij al hun nieuw beleid transparant gemaakt hoe zij zouden opkomen tegen deze issues?Hoe vaak is de 'anti corruptie wet' in DNA op de agenda gezet en niet behandeld omdat men geen quorum wilde verlenen op dat moment? Vaak kan ik u vertellen. Als men deze wet zo van belang had gevonden, dan wil je deze toch behandelen in DNA, lijkt mij. Dit houdt in, dat sommige witte boorden criminaliteit, in dit land nog niet is aan te pakken door slechte wetgeving. Deze wet is al meerdere keren behandeld in DNA en niet aangenomen. Je kunt naar mijn idee een wet aannemen en met wetswijzigingen de wet verder professionaliseren. Waarom kiest men daar niet voor als oppositie?Zolang deze politieke partijen niet transparant laten zien dat zij ook binnen hun eigen gelederen dit onderwerp aanpakken vertrouw ik het niet zo erg moet ik u eerlijk vertellen.In de vorige regering kwam ook op de DNA agenda dat DNA-leden niet meer, meerde inkomstenbronnen mochten hebben voor de toekomst. De oppositie keurden o.a. de inhoud van dit voorstel af.De hoge kosten van politieke dienstreizen worden ook benoemd. Kun je wat over zeggen vind ik. Maar de oppositiepartijen gaan wel altijd mee op dienstreizen. De NDP is de enige partij die dit uit principe lang niet heeft gedaan toen zij in de oppositie zat. Als je het ergens niet me eens bent, heb je ook je principes te tonen vind ik. Maar hard roepen dat iets niet deugt en er vervolgens toch aan mee gaat doen, dat snap ik niet goed. En dat laatste komt naar mij idee veel te veel voor in de gehele politiek. Nu hebben de NPS en DOE ook besloten niet deel te nemen aan buitenlandse reizen.Dan het 8 decemberproces. Het is bekend dat alleen een constitutioneel hof kan uitmaken of de aanpassing van 2012 in de oudere amnestiewet rechtmatig is. De vorige regering heeft veel gedaan om een constitutioneel hof in te stellen. Begin 2015 is dit onderwerp opnieuw meer dan 5 x op de DNA agenda geplaatst. Maar de vele oppositiepartijen hebben in 2015 aangegeven om dit onderwerp van de agenda te halen. Men gaf in de media aan dat het constitutioneel hof niet politiek van belang was op dat moment. Maar eerder was het ook al niet van belang? Is het dan politiek meer van belang om de vinger te kunnen blijven wijzen naar 1 persoon om d.m.v. een slachtofferrol je middelen binnen te halen voor je eigen politieke partij? Willen zij dan geen constitutioneel hof? Willen zij niet voor alle nabestaanden de waarheid weten? Waarom waren velen van hen, in april 2014, toen de OAS de dialoog voor bepaalde oplossingen uit het verleden promootte, niet aanwezig in de zaal?Daarom vraag ik oprecht uit mijn hart aan de: Vakbonden, 'Wij zijn moe' en het volk van Suriname, zoek naar de waarheid achter dingen. Loop niet zomaar achter een beweging aan waarvan u denkt dat de ideologie is, om voor het gehele volk van Suriname op te komen. De meeste partijen uit de oppositie hebben in het verleden zelden volgens de socialistische gedachten gewerkt. En het zou erg zijn naar mijn idee, om de kapitalistische liberale gedachten op straat te bewerkstelligen zodat rijken rijker kunnen worden