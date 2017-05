Humphrey Schurman neemt afscheid als hoofdcommissaris Boy Scouts van Suriname. Hij wenst Glenn Kranenburg veel succes toe.





Bij zijn afscheid dankte de scheidende hoofdcommissaris zijn medebestuursleden voor hun support en wenste zijn opvolger veel voorspoed toe in zijn nieuwe functie. Schurman heeft leiding gegeven aan de organisatie van juli 2005 tot mei 2017. Hij wil zich naast zijn advocatenpraktijk veel meer inzetten voor milieuvraagstukken. Schurman vindt dat na twaalf jaar het de tijd is om de voorzittershamer over te dragen.Schurman deelde mee de organisatie altijd te zullen ondersteunen, voor zover het in zijn vermogen ligt. Hij kijkt met genoegen terug op de afgelopen periode en wenste alle scouts succes toe. Schurman zegt dat hij blij is dat de organisatie nationaal en internationaal meer bekendheid heeft gekregen. Vooral in de regio en de Amerika's is de integratie duidelijk te merken. De installatie van Kranenburg zal op een nog te bepalen tijdstip plaatsvinden.