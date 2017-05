Er zijn ruim zestig graafmachines landelijk ingezet voor het opgraven van lozingen. (Foto's: OWC & T)





Minister Jerry Miranda van OWC & T zegt desgevraagd aan Starnieuws dat landelijk zestig graafmachines ingezet zijn om trenzen op te halen. In verschillende gebieden trekt het water weg. De dam van Weg naar Zee heeft hoge prioriteit, omdat hoge waterstanden worden verwacht. De voorspelling voor komend weekend is dat er veel regen kan vallen. Para is intussen onder controle, terwijl in Marowijne nog veel werk verricht moet worden.Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft tijdens de regeringsvergadering meegedeeld dat er continu overleg wordt gepleegd met de districtscommissarissen. Volgens de rapportage is het dorp Dantapu in Marowijne het zwaarst getroffen. Tien gezinnen zijn naar een hoog gelegen gebied vertrokken, omdat het dorp volledig onder water is gelopen.Minister Soeresh Algoe van LVV deelde de vergadering mee dat te Bakkie een alarmerende situatie is. Het water is daar ongeveer 1.60 meter hoog. Veel landbouwgronden in Commewijne zijn onder water. Miranda pleitte voor verscherpte maatregelen om milieuvervuiling tegen te gaan. De minister zegt dat in trenzen die anderhalve maand geleden opgehaald zijn, weer koelkasten zijn aangetroffen.Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal nagaan hoe burgers die dringend hulp nodig hebben, geholpen kunnen worden. President Bouterse heeft samen met ministers diverse videobeelden van getroffen gebieden bekeken.