De man vertelde dat hij ongeveer twee jaren lang de meisjes seksueel misbruikte. Volgens hem wilden zij zelf ook. Kantonrechter Siegline Wijnhard benadrukte dat de stiefvader de rol van opvoeder had en dat hij hen juist moest beschermen. Ook al wilden zij het wel, maar hij moest zich niet overgeven aan het feit. Dit, omdat hij een volwassen man is en kinderen het vaak niet beter weten.Volgens het dossier won Nel V. de harten van de meisjes door hen te verwennen met spullen en geld. In ruil daarvoor misbruikte hij ze en ze mochten het niet vertellen aan hun moeder. De meisjes waren toen veertien om vijftien jaar oud. Bij de politie had hij verklaard dat beide nog maagd waren. Op de rechtszitting betwijfelde hij de maagdelijkheid van de meisjes. Hij vond dat hij vrijelijk binnengedrongen was.Op een gegeven moment zei de man dat hij niet wist waarmee hij bezig was. Volgens hem was het een boze geest die hem in de greep had. “Nou, dan was deze boze beest erg lang bij u gebleven, want normaliter hoor ik dat boze geesten voor een moment bij mensen zijn. Maar, bij u was deze geest wel twee jaren lang”, stelde Wijnhard. Sedert 2008 had hij een relatie met de moeder van de kinderen. Deze zaak zal op 1 juni verder behandeld worden.Wanita Ramnath