Een groep van 30 jongeren heeft het Jonguwan Kon Leri Programma te Moengo afgesloten. Zij hebben de 1e fase (persoonlijke ontwikkeling en computertraining), de 2e fase (vaktraining) en 3e fase (stage/praktijk) succesvol doorlopen en zijn geslaagd voor hun computer- en vaktraining. Zaterdag ontvangen zij een Jonguwan kon leri-certificaat van de PAS en een certificaat elektra/huisinstallatie van de SAO.Ook in Brokopondo en Brownsweg worden momenteel Jonguwan kon leri programma’s uitgevoerd. Het gaat om een programma van de Pater Ahlbrinck Stichting in samenwerking met Jongerenorganisatie Cottica Marowijne (CotMar). De jongeren zullen nog een jaar worden begeleid.Het Jonguwan kon leri programma is voortgekomen uit het A Ganar programma dat door de organisatie Partners of the Americas in verschillende landen wordt ondersteund. Het doel van het programma is om voortijdige schoolverlaters (drop-outs) tussen 16 en 24 jaar, een tweede kans in hun leven te bieden.Door middel van sportactiviteiten, vaktrainingen, stage en vrijwilligerswerk worden zij getraind in waarden en technische skills. Zij worden ook ondersteund bij het terugplaatsen in school, het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijfje. Van de jongeren die tot nu toe hebben geparticipeerd aan het programma, is ruim 75 procent goed terechtgekomen; zij hebben een baan of zijn terug naar school gegaan om verder te studeren, zegt de organisatie.