De Braziliaanse president Michel Temer zegt dat hij niet zal aftreden op beschuldigingen van omkoping. (Foto: AFP)





Eerder heeft het Hooggerechtshof een onderzoek naar de beschuldigingen goedgekeurd, maar Temer zegt dat hij zijn onschuld zal bewijzen. Temer is vorig jaar aangetreden na de afzetting van president Dilma Rousseff.De krant O Globo bericht dat gesprekken van Temer waarin hij discussieert over betalingen aan de gevangengezette voormalige parlementsvoorzitter Eduardo Cunha zijn opgenomen. Temer praat over het omkopen van Cunha om hem te laten zwijgen.De opname is van een gesprek tussen de president en directeur van vleesproducent JBS, Joesley Batista. Volgens O Globo heeft Batista de opname gemaakt met een verborgen apparaat. Toen Batista Temer vertelde dat hij Cunha betaalde om te zwijgen, is te horen dat de president zegt: “Je moet daarmee doorgaan, oke?" meldt de krant.Temer slaat terug en zegt: "Ik heb nooit betalingen toegekend aan iemand om te zwijgen. Ik heb niemands zwijgen gekocht. Ik ben niet bang voor beschuldigingen." Tegenstanders hebben geëist dat hij aftreedt. Zelfs zijn bondgenoten in zijn coalitieregering hebben gezegd dat zij overwegen om op te stappen.De beschuldigingen hebben ook de Braziliaanse markten zwaar geraakt. Beleggers zijn bezorgd dat als Temer wordt gedwongen af te treden, zijn economische hervormingsplannen ontspoord raken. De aandelen zijn met meer dan 10% aan het begin van de dag gedaald, waardoor de handel tijdelijk werd stopgezet.