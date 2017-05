De verklaringen die de vrouw heeft afgelegd, kloppen niet. Ook kon ze niet op alles een antwoord geven. Zo kon zij niet aangeven hoe laat ze dagelijks naar het werk vertrekt, terwijl ze al zeven jaren daar werkt. Ook kon zij niet vertellen hoe lang de reis van huis naar het werk duurt. Volgens de moeder van de verdachte was de vrouw op die bewuste dag half zeven uit huis gegaan. Volgens de verdachte was ze veel later uit huis, maar het tijdstip kon ze niet aangeven.De vrouw was bij een supermarkt gestopt. Op de camerabeelden van die supermarkt blijkt dat zij om 7.35 uur daar was. Ze vertoefde enige tijd buiten de winkel en vertrok daarna naar het werk. De werkgever gaf aan dat de verdachte ingetekend had op de presentielijst omstreeks 7.45 uur. Volgens de vrouw was zij al om 7.30 uur aan het werk. De kantonrechter vroeg hoe dat mogelijk was als zij om 7.35 nog in de supermarkt was. Ook kon zij niet aangeven hoeveel tijd ze nodig heeft om van de winkel naar haar werk te lopen. De rechter besloot een gerechtelijke schouw in te lassen en informanten te spreken. Op de rechtszitting van 20 juli zal deze zaak verder worden behandeld.Wanita Ramnath