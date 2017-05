Rechter Wijnhard confronteerde hem ermee dat het strottenhoofd van de vrouw gebroken was. Dit betekende dat zij niet omhelsd maar gewurgd was. De verdachte beweerde dat hij de avond ervoor bij Naomie geslapen had. Toen haar telefoon overging - hij wist niet dat zij er één had - pakte zij het toestel en gooide het uit het raam. Hij vroeg haar wie gebeld had. Ze antwoordde dat ze het niet wist. Hij omhelsde haar en bleef vragen. Ze zei toen dat hij haar los moest laten en dat zij dan alles zou vertellen. Toen hij haar losliet, zakte ze in elkaar. Hij probeerde haar water te laten drinken, maar er kwam schuim uit haar mond. Hij deed de ventilator aan en legde haar op bed. Hij liet haar in de woning achter en ging naar huis.Toen hij later terugkwam met een ander voertuig, lag zij niet meer op haar rug, maar op haar zij. Hij dacht dat ze nog bewusteloos lag vanwege haar kortademigheid. Bij de politie had hij verklaard dat de vrouw eerst op haar zij lag en daarna trof hij haar liggend op haar rug aan. Volgens de verdachte hield hij erg veel van de vrouw. Hij begroef haar daarom op zijn achtererf, zodat ze dichtbij hem zou blijven; zelfs na de dood. De kantonrechter vond het vreemd dat hij zoveel van iemand hield en haar in een oude plee had begraven. Daarnaast had hij haar ontzielde lichaam de hele avond buiten op het achtererf gelaten en met een zinkplaat afgedekt. Daarnaast zijn er tal van aangiftes tegen hem gedaan door haar. Van mishandeling tot bedreiging en seksueel misbruik zijn opgenomen in de aangiftes.De man vertelde dat hij niet helemaal wist of ze wel of niet dood was. Hij dacht dat ze nog bij zou komen. Hij nam haar mee om te chillen en dronk zelf cognac. Hij was dronken. Hij sprak tot haar, maar ze reageerde niet. Hij nam haar mee naar zijn woning en sleepte haar naar de achtertuin. Hij legde haar onder een boom en dekte haar met een zinkplaat af. Daarna ging hij zijn huis binnen, maar kon niet slapen. De volgende dag nam hij een kijkje. Het lichaam was koud en verstijfd. Toen drong het tot hem door dat zij dood was. Hij begroef haar hierop in het gat van een oude plee op het achtererf. Volgens de verdachte had de vrouw tijdens haar leven gezegd dat hij de laatste persoon moest zijn die haar mocht zien na haar dood. Van haar ouders hoefde ze niets. Deze verklaring van hem kwam ongeloofwaardig over. Toen ze opgegraven was, was zij onherkenbaar. Ze werd aan haar gelakte nagels herkend. Op 1 juni zal het Openbaar Ministerie de strafeis presenteren in deze zaak.Wanita Ramnath