Klachten die kunnen optreden zijn onder andere, een rood oog, slijm of pus van het oog; vaak is er ook sprake van dichtplakken van de ogen (s’morgens), een branderig gevoel in beide ogen, het gevoel alsof er een vuiltje in het oog zit; tranen of jeuk van de ogen.Maak de oogleden schoon met een nat watje; wrijf vanuit de zijkant naar de binnenkant van uw oog; draag geen contactlenzen; maak geen gebruik van oogmake-up.Ziet u opeens slecht? Heeft u veel pijn? Neem dan direct contact op met uw huisarts.Verspreiding vindt plaats door nauw contact met een persoon die oogontsteking heeft, zoals het aanraken van de handen bij het begroeten; via de lucht door aanhoesten of aanniezen; het aanraken van besmette oppervlakken (zoals deurknoppen/ hendels) en het daarna aanraken van de ogen met ongewassen handen• Was de handen vaak met zeep en water, zeker na elk contact• Was de handen vooral vóór en ná het schoonmaken of toedienen van oogdruppels of zalf in ontstoken ogen• Indien zeep en water niet beschikbaar zijn kan een handsanitizer op alcoholbasis worden gebruikt• Vermijd het aanraken of het wrijven in de ogen gezien de ontsteking zo kan verergeren en zich kan verspreiden naar het andere oog• Verwijder met schone handen overtollige afscheiding uit de ogen en dat kan enkele malen er dag: gebruik daarbij een schoon watje (mag ook met een schoon washandje); gooi gebruikte watjes weg en was de handen daarna goed met water en zeep• Was kussenslopen, lakens, washandjes en handdoeken in water en zeep en was de handen hierna goed• Stop het gebruik van contactlenzen gedurende de periode van oogontsteking en bij het gebruik van oogdruppels• Gebruik voor het schoonmaken van een bril je eigen schoonmaakmateriaal• Reinig contactlenzen volgens instructie• Deel geen persoonlijke items zoals kussens, washandjes, baddoeken, oogdruppels, make-up, make-up borsteltjes, contactlenzen of brillen• Maak geen gebruik van het zwembad• Was de handen vaak met water en zeep of gebruik een handsanitizer op alcoholbasis• Was de handen na contact met personen met oogontsteking en of na het aanraken van spullen van de persoon zoals bij het toedienen van oogdruppels of na het aanraken van beddengoed (zoals bij het in de was doen)• Vermijd het aanraken van de ogen met ongewassen handen• Gebruik geen persoonlijke items van de persoon met oogontstekingIndien u oogontsteking hebt kan het zijn dat u gewoon naar het werk of school mag met toestemming van uw huisarts. Indien u nog steeds klachten hebt en uw activiteiten op school of werk zodanig zijn dat u nauw contact met anderen niet kan vermijden, dan is het raadzaam dat u thuisblijft.