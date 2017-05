Te Albina is een houten woning dinsdag in de ochtend volledig afgebrand. Een dertienjarig meisje heeft daarbij brandwonden in het gezicht opgelopen. Na medische behandeling in het ziekenhuis, is zij heengezonden.Het huis aan de Linsededevallenweg was niet tegen brand verzekerd. Een vrouw en haar twee kleinkinderen bewoonden het pand. Het is de politie, brandweer noch omstanders gelukt om goederen uit het brandend huis te halen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.