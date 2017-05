Een aantal winkels en supermarkten in de deelstaat Tachira is leeggeplunderd. (Foto's: AFP)





Drie mensen, onder wie twee tieners, zijn deze week in Tachira vermoord. Sinds de anti-regeringsdemonstraties begin april begonnen, zijn minstens 43 mensen gedood. De betogers eisen vervroegde verkiezingen. Ze willen ook dat er een eind wordt gemaakt aan de economische crisis waaronder het land gebukt gaat.President Nicolas Maduro heeft de oppositie beschuldigd van het aanmoedigen van geweld door mensen op straat te roepen. De minister van Defensie, Vladimir Padrino Lopez, heeft woensdagavond op de staatstelevisie gezegd: "Ik heb opgedragen tot de overplaatsing van 2.000 bewakers en 600 speciale operatie manschappen.” De minister heeft meegedeeld dat de versterking van troepen in Tachira onderdeel is van 'Plan Zamora', dat is ontworpen om de situatie te kalmeren. Hij heeft geen verdere details verstrekt.Ondertussen blijven er berichten komen van plunderingen in delen van San Cristobal. Mensen gaan er vandoor met goederen waaronder koffie, luiers en kookolie, vertellen lokale inwoners aan het nieuwsagentschap Reuters. De vijftienjarige Jose Francisco Guerrero is in het ziekenhuis gestorven, een dag nadat hij was geschoten tijdens een golf van plunderingen in San Cristobal.'Mijn moeder heeft mijn broer gisteren (dinsdag) gestuurd om meel te kopen voor het avondeten en korte tijd later kregen we een bericht dat hij door een kogel was gewond,” vertelt zijn zus Maria Contreras aan Reuters. Eerder hebben de autoriteiten de dood van Luis Alviarez (17) en Diego Hérnandez (33), die maandag ernstig gewond waren geraakt, bekendgemaakt.President Maduro heeft dinsdag de landelijke economische noodsituatie verlengd. Het decreet daartoe geeft hem extra bevoegdheden voor nog eens 60 dagen vanaf zaterdag; inclusief de mogelijkheid om strengere beveiligingsmaatregelen op te leggen. De oppositie heeft de handeling van Maduro veroordeeld en zegt dat hij voortdurend zijn greep op de macht verstevigt. In reactie op de verlenging van de noodtoestand heeft oppositieleider Henrique Capriles zijn aanhangers opgeroepen de straten op te gaan en “meer dan ooit” te protesteren.