Minister Eugene van der San (rechts) poseert met het Mediation Team KPS. Van l-r: Jules Wijdenbosch, Sharmila Kalidien-Mansaram en Eric Sinester. (Foto: JusPol)





Dit team zal ook hearings houden bij het personeel uit alle geledingen, zowel executief en technisch administratief op de werkvloer en beschikbare documenten, inhoudende de taakstelling en de administratieve organisatie van KPS bestuderen. Er zullen ook gesprekken gevoerd worden met de leiding van het korps en de vakbond.Het Mediation Team is voor de duur van twee weken en dat is tot 31 mei 2017 ingesteld. De voorzitter is ex-president Jules Wijdenbosch en de overige leden zijn Sharmila Kalidien-Mansaram en Eric Sinester. Van der San heeft woensdag het Mediation Team geïnstalleerd. Het initiatief voor dit team is genomen nadat de Surinaamse Politiebond aangegeven heeft geen vertrouwen meer te hebben in de korpsleiding. Gelet op de gevolgen van deze mededeling in relatie tot het functioneren van het KPS is dit team in het leven geroepen om de regering van advies te dienen. De minister hoopt dat het team binnen de vastgestelde tijd het werk zal afronden.