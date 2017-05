Robert Mueller is een voormalige aanklager die de FBI-baas was gedurende 2001 tot 2013. (Foto: Reuters)





De oproep om een speciale commissie klinkt sinds president Donald Trump FBI-directeur James Comey heeft ontslagen. Er is met verbazing gereageerd op de aankondiging van de speciale commissie. Trump is er pas van op de hoogte gesteld nadat adjunct procureur-generaal Rod Rosenstein de opdracht daartoe had getekend.De FBI en het Congres kijken naar mogelijke banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Mueller zal het FBI-onderzoek overnemen. Amerikaanse inlichtingendiensten geloven dat Moskou de verkiezingen in het voordeel van Trump heeft beïnvloed.Ondertussen bericht The New York Times dat Trump zijn assistent, Michael Flynn, begin januari zijn transitie-team - eerder dan werd aangenomen – had verteld dat hij werd onderzocht op het werken als betaalde lobbyist voor Turkije tijdens de verkiezingscampagne. Trump had Flynn weken later ondanks de waarschuwing benoemd als zijn nationale veiligheidsadviseur. Na 24 dagen werd Flynn ontslagen.In zijn verklaring waarin de benoeming van Mueller is aangekondigd, zegt Rosenstein: "Het algemeen belang vereist dat ik dit onderzoek onder leiding plaats van een persoon die een zekere onafhankelijkheid heeft van de reguliere beleidsketen." Mueller, die ruime bevoegdheden krijgt, stelt simpelweg: "Ik accepteer deze verantwoordelijkheid en zal het naar mijn beste vermogen uitvoeren."Ruim een uur nadat het nieuws van de benoeming van Mueller kwam, heeft president Trump voorspeld dat het nieuw onderzoek hem en zijn team zou verschonen. Voorheen had het Witte Huis gezegd dat het niet nodig was dat een buitenstaander het onderzoek zou leiden. "Een grondig onderzoek zal bevestigen wat we al weten - er was geen sprake van samenspanning tussen mijn campagne en een buitenlandse entiteit," zegt het staatshoofd.Met de benoeming van Mueller komt het verhaal van Rusland in een nieuwe, serieuzere fase. Mueller heeft een goede reputatie in Washington, DC. Hij heeft samengewerkt met Comey, toen deze tijdens de regering van George W. Bush diende als adjunct-procureur-generaal. Hij begrijpt de hoge druk politiek en weet hoe hij de gangen van kracht moet navigeren. Hij heeft ruime vrijheid om zijn onderzoek te verrichten en indien nodig, strafrechtelijke aanklachten in te dienen.Hoewel Mueller technisch nog steeds deel uitmaakt van het ministerie van Justitie en uiteindelijk rapporteert aan Trump, is zijn status er één dat hij waarschijnlijk niet zal worden gekleineerd door de president. Onafhankelijke onderzoeken leiden vaak een eigen leven en kunnen tot onverwachte conclusies komen. Met Mueller in het spel, is de inzet gewoon verhoogd.Mueller werd enkele dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 ingezworen als directeur van de FBI. Hij bleef tot 2013 de baas van de federale recherche. Hij werd opgevolgd door de onlangs ontslagen Comey.