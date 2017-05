NPS-voorzitter Gregory Rusland





Rusland zegt dat de veiligheid en handhaving van de orde tijdens de manifestatie belangrijke aspecten zijn. Mensen die komen demonstreren moeten weten dat hun veiligheid niet op het spel zal worden gezet. Vrijdag zullen in een nader overleg met de politie verdere afspraken worden gemaakt. Hiertoe is een uitnodiging ontvangen van de politie.Naast de grote NPS-vergaderzaal van de NPS worden ook tenten op het terrein opgesteld. Rusland zegt dat de organisatie van de protestmanifestatie vlot verloopt. Grun Dyari kan volgens hem enkele duizenden mensen herbergen. Gezien de drukte die wordt verwacht, is hij blij dat naast de ordedienst van de organisatie ook de politie een oogje in het zeil zal houden.