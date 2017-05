De raadslieden Raoul Lobo en Gregory Sitaram die de verdachte juridisch bijstonden, hadden kritiek op de politie over de aanpak in deze zaak. Op 11 augustus van dat jaar had een zogenaamde 'ripdeal' plaatsgevonden te Saramacca, waarbij 170 kilogram cocaïne is buitgemaakt. De cocaïne werd vanuit het district Nickerie getransporteerd en was afkomstig uit Guyana.Sitaram voerde aan dat uit het strafrechtelijke onderzoek niet is gebleken dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de twee strafbare feiten waarvan hij verweten wordt. De advocaat merkte op dat de verdachte geen motief kan hebben om Mahabier te ontvoeren. Er kan geen enkel causaal verband gelegd worden. Raadsman Lobo benadrukte dat de drugs nooit gevonden is. Ook is er geen enkel spoor van Mahabier bekend.Aan Starnieuws zegt Sitaram dat zijn cliënt er economisch erg bekaaid vanaf is gekomen, terwijl hij ruim een jaar onschuldig in het gevang zat. De man had toentertijd pas een hypotheek genomen en zijn woning dreigt nu op de veiling te belanden. Virendersingh B. had toen zwaar materieel aangeschaft, maar kon de schulden niet aflossen, omdat hij in voorarrest was. Volgens de raadsman heeft hij vanaf het begin aangekaart dat zijn cliënt onschuldig vastzat, omdat er geen bewijs tegen hem was. Desondanks, bleef Virindersingh B. ruim een jaar in het cellenhuis. Nu dreigt de man zijn bezittingen te verliezen, zegt de raadsman.Wanita Ramnath