Marc Waaldijk





De minister merkt op dat de procedure meer tijd in beslag neemt, aangezien AZP een landsbedrijf is met allerlei bepalingen in de landsverordeningen 1972 en 1973. Zaken moeten goed worden uitgezocht, zodat zijn plaatsing in de overheidsadministratie goed wordt bepaald. Dit was niet het geval bij Antoine Brahim.In De Nationale Assemblee zijn diverse vragen gesteld aan de regering over de benoeming van Waaldijk, die gepensioneerd is als algemeen directeur van Staatsolie. Het besluit tot zijn benoeming is genomen na screening van verschillende kandidaten door de presidentiële commissie Herstructurering Gezondheidszorg. Uiteindelijk heeft president Desi Bouterse het besluit genomen dat Marc Waaldijk belast wordt met de leiding van AZP. Assembleeleden vinden dat er een open sollicitatieprocedure gevolgd zou moeten worden, waarbij ook aan jong kader de mogelijkheid wordt gegeven om het ziekenhuis te leiden.