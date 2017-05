Landelijk is er een enorme wateroverlast door aanhoudende regens. De school te Winti-Wai is onder water gelopen.





OWT & C was al bezig om de kuilen in diverse straten te dichten. Door de zware regens moeten de werkzaamheden worden aangepast. De minister deelt mee dat al een tijdje graafmachines bezig zijn met werkzaamheden te Weg naar Zee. Op 24 en 28 mei worden er hoge waterstanden verwacht. Op diverse plekken, zoals Paramaribo-noord wordt het water weggepompt omdat de sluizen door de hoge waterstand niet opengezet kunnen worden.In verschillende gebieden waaronder de Oost-Westverbinding, Latour, Winti-Wai, Para, Albina, Saramacca, Commewijne en Albina wordt er aan gewerkt om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren. Huizen en gebouwen, waaronder ook de brandweer Saramacca, zijn onder water gelopen. Veel landbouwgewassen staan onder water. Miranda zegt dat de problemen samen met zijn collega Suresh Algoe van LVV worden aangepakt. Er zullen voor de toekomst ook extra pompen uit de creditline met India worden besteld, waardoor ook de wateroverlast in Albina beter aangepakt kan worden.Woensdag is de regen met bakken uit de hemel gevallen. In Groningen is 330 mm regen gemeten. La poule 203 mm, Uitkijk 146.6 mm, Perica 193.5 mm, Zanderij 113 mm, Cultuurtuin 75.4 mm, Lelydorp 90.3 mm, Zorg en hoop 60.3 mm en Weg naar Zee 48.4 mm. Voor vandaag is er nog steeds regen voorspeld. Mei en juni zijn de natste maanden van het jaar.