Marlon Powel, voorzitter van de commissie Herdenking 65 jaar ministerie van Binnenlandse Zaken.





De commissie Herdenking 65 jaar ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met het organiseren van activiteiten rond de herdenking van het jubileumjaar van het ministerie. Marlon Powel, voorzitter van de commissie, zegt dat er vanwege de beschikbare middelen gekozen wordt voor herdenkingsmomenten in plaats van een groot feest.Er wordt ook gewerkt aan een herdenkingsboek en twee documentaires. Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is belast met de samenstelling van het herdenkingsboek. Het boek en de documentaires worden nog vóór de 66ste jaardag van het ministerie op 7 augustus 2017 uitgegeven en uitgezonden.Verder is er geparticipeerd aan de 53ste Avond Vierdaagse, onder de paraplu van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA). Powel vertelt dat personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen het ministerie een speciale erkenning zullen krijgen, meldt de Biza-voorlichting.