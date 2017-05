De voetganger Norine Groevenstein (75) is gisteren omgekomen door een aanrijding aan de Jagernath Lachmonstraat. De politie van ressort Flora trof op de plek van de aanrijding de 18-jarige autobestuurder Melvin aan.Volgens verklaring van de bestuurder reed hij door een plas water en verloor daarbij de controle over de besturing van het voertuig. Hierdoor reed hij de bejaarde vrouw aan die ter plaatse het leven liet. De auto ging over de middenberm van de weg, belandde op de andere rijhelft en kwam tegen een schutting tot stilstand, meldt de politie Public Relations.De ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Melvin heeft verklaard de auto van zijn vader zonder toestemming te hebben genomen, om deel te nemen aan het verkeer. De tiener is niet in het bezit van een rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 25.