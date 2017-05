De consulaire diensten, die als een pilotproject op Albina aangeboden werden door de visumdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), zijn stopgezet. Vanaf vandaag zullen toeristenkaarten en visa weer verstrekt worden vanuit Cayenne en St. Laurent.Het project zal worden geëvalueerd, waarna eventueel te ondernemen stappen zullen worden bekendgemaakt. De Buza-voorlichting meldt dat het Consulaat-Generaal van Suriname te Cayenne, en zijn dependance te St. Laurent, door de genormaliseerde situatie in Frans-Guyana, weer beschikbaar zijn voor het publiek.Door langdurige protestacties in maart en april dit jaar in Frans-Guyana, kon Suriname geen consulaire diensten aanbieden via zijn consulaat-generaal te Cayenne en zijn dependance te Saint Laurant.