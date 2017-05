Sommige conservatieven hebben premier Edouard Phillippe beschuldigd van opportunisme. (Foto: AFP)





Intussen is de nieuwe ministeriële opstelling bekend. In het kabinet zitten personen die het politiek landschap overspannen. De conservatieve gematigde Bruno Le Maire wordt minister van Economie, de socialistische burgemeester van Lyon, Gerard Collomb, wordt minister van Binnenlandse Zaken, terwijl veteraancentrist François Bayrou de scepter gaat zwaaien op het ministerie van Justitie. Jean-Yves Le Drian, die verantwoordelijk was voor het ministerie van Defensie onder president François Hollande, wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Nicolas Hulot, een bekende milieudeskundige, is genoemd als minister van Ecologie.De helft van het kabinet van 22 ministers, is vrouw. Agnès Buzyn wordt minister van Gezondheid, Olympische schermkampioen Laura Flessel wordt de sportminister en Sylvie Goulard krijgt de post van minister van Defensie. De nieuwe president had een gender gebalanceerd kabinet beloofd.De ministeriële lijst omvat verder Richard Ferrand, minister van Territoriale Cohesie, Mounir Mahjoubi van Digitale Zaken, Françoise Nyssen van Cultuur, Murielle Pénicaud van Arbeid, Jean-Michel Blanquer van Nationaal Onderwijs en Jacques Mézard van Landbouw en Voedsel.De aankondiging was uitgesteld, omdat er een onderzoek was ingesteld naar de fiscale gegevens en eventuele potentiële belangenconflicten van de kandidaten.Meer dan 170 gekozen conservatieven hadden afgesproken om de uitgestrekte hand van Macron aan te grijpen en zijn geproclameerd politiek project – een brug te bouwen tussen de progressieven en de conservatieven- te steunen. De Franse politiek is lang verdeeld tussen links en rechts.Maar de actie van de 170 gekozen conservatieven is beantwoord met een tegenverklaring ondertekend door meer dan 570 andere conservatieven. Voorafgaand aan de parlementsverkiezingen in juni, heeft de republikeinse campagnechef François Baroin, Macron, ervan beschuldigd" een bom onder de politiek te zetten, in plaats van deze te herstellen".De media heeft de vice-secretaris-generaal van de Republikeinen, Eric Ciotti, geciteerd. Hij heeft het pro-Macron initiatief “een klap” genoemd in plaats van een handreiking. Hij suggereert dat de ondersteunende Republikeinen opportunistisch zijn en een rol in de nieuwe regering zoeken. De progressieven hebben het initiatief ook bekritiseerd. De verslagen Socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon bevindt zich onder de critici. "Wie denkt dat de progressieven elkaar zullen vinden als het deel is van een coalitie die wordt geleid door een lid van de Republikeinse partij?", heeft hij zijn kritiek verwoord.