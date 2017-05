Julia Kastilo (46) is gisteren omgekomen nadat zij betrokken was bij een aanrijding. Zij verplaatste zich op de fiets met haar vijfjarige dochter als duorijder op de Hiraweg en ging richting Nieuw Weergevondenweg.Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de fietser op de hoek van de Hira- en de Kweeklustweg een rechtse bocht heeft beschreven, zonder dat ze heeft gelet op het doorgaand verkeer. De fietser kwam in botsing met een auto, waardoor zij en haar dochter op het wegdek zijn gevallen. De vrouw had ernstige verwondingen opgelopen, meldt de politie Public Relations.Per ambulance zijn moeder en dochter vervoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De vrouw is in de ziekeninrichting komen te overlijden.De bestuurder is in het bezit van een rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen voor obductie.