De directe aanleiding tot de benoeming van het 'Mediation Team' is het opzeggen van het vertrouwen door het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) in korpschef Agnes Daniël. Gelet op de gevolgen van het opzeggen van het vertrouwen, is het volgens de bewindsman dringend gewenst om een orgaan te benoemen dat de regering, na gedegen onderzoek, van advies kan dienen.Korpschef Daniël heeft na een onderhoud met president Desi Bouterse op 15 mei haar functie ter beschikking van hem gesteld. De korpschef is achttien maanden geleden benoemd in de hoogste functie binnen het korps.