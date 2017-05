ECD bezig met controle van producten op de schappen.





Er zijn achttien winkels aangedaan aan de ECD. Het gaat om winkels te Rijsdijk, Indira Gandhiweg, Bernard Dorp, Osembo, Meursweg, Overtoom, Onverwacht, Bersaba en Zanderij. Prijsopdrijving, geen of onduidelijke prijsaanduiding, niet geijkte meetmiddelen, vervallen producten, en het niet kunnen tonen van inkoopfacturen zijn de overtredingen, die geconstateerd zijn.Op basis van binnengekomen informatie is verder tijdens het onderzoek gebleken dat een winkelier verschillende producten aan de man bracht, welke niet voorzien waren van accijnszegels. Deze goederen zijn in beslag genomen en de winkelier moest zich voor verdere afhandeling zich aanmelden bij het ministerie, meldt de afdeling Voorlichting.