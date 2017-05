Demonstranten brengen hulde aan de 17-jarige Luis Alviarez die maandag is doodgeschoten tijdens de protesten in Venezuela. (Foto's: Reuters)





In de afgelopen 24 uur zijn vier personen gedood bij demonstraties in Venezuela. Aangenomen wordt dat er 42 mensen zijn gestorven sinds de haast dagelijkse demonstraties zeven weken geleden zijn begonnen. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en dat er een einde komt aan de zware economische crisis van het land.Luis Almagro, hoofd van de Organisatie van Amerikaanse Staten en één van de grootste internationale critici van president Nicolas Maduro, stelt de regering verantwoordelijk voor de doden. Hij heeft het nieuwsagentschap AFP verteld: "Ze kunnen geen mensen doden en martelen en daarmee wegkomen."De autoriteiten hadden de dood van Luis Alviarez (17) en Diego Hérnandez (33) al bekendgemaakt. De twee waren maandag ernstig gewond geraakt. Een 27-jarige politieagent wordt in verband gebracht met de dood van Hérnandez, heeft het Hof van Justitie op zijn Twitter-account aangekondigd.De VN-Veiligheidsraad bespreekt de crisis in Venezuela vandaag tijdens een vergadering in New York. Ondanks het land de grootste olievoorraden ter wereld heeft, kampt Venezuela met een tekort aan veel basisvoorwerpen, waaronder voedsel en medicijnen. De economie is ineengestort, met de inflatie die naar verwachting dit jaar tot 700% zal stijgen. De misdaad tiert er welig.De oppositie eist vervroegde verkiezingen en vrijlating van oppositiepolitici die in de afgelopen jaren gevangen zijn gezet. Het gaat om oppositieleden die de socialistische regeringen van Maduro en zijn voorganger, wijlen Hugo Chavez, zijn hun ambtsperiode hebben gearresteerd. Chavez kwam in 1999 aan de macht.President Maduro beschuldigt de zakelijke elite van het land van boycot van de economie om onrust te creëren en zijn democratisch gekozen regering af te zetten. Maduro zijn zittingstermijn eindigt in januari 2019.