Assembleelid Carl Breeveld van DOE. (Foto-Raoul Lith)





Breeveld merkte op dat hij vaak gevallen van vermeende corruptie heeft aangehaald in De Nationale Assemblee. Er is echter nooit onderzoek ernaar gekomen. "Integendeel werd er geroepen 'kom met bewijs". Nu liggen er uitgebreide CLAD-rapporten bij de minister van Financiën onder wie het CLAD ressorteert. Daarvan heeft hij enkele kopieën DNA doen toekomen. Excessieve uitgaven komen daarbij aan de orde. Je hoeft geen macro-econoom of jurist te zijn om in te zien dat hier sprake moet zijn van misbruik van middelen van ons volk. Miljoenen zijn weggemaakt," stelde Breeveld.Het Assembleelid meent dat corruptie een structureel onderdeel van het beleid is geworden. "De minister antwoordt mij dat juristen dit onderzoeken. Dat lijkt me vreemd. Waar is de voortvarendheid gebleven om achter deze middelen te komen en daders te verplichten die weer te storten in staatskas? Ik mis de slagvaardigheid van de regering in deze. U kent het rijtje: Carifesta, Naschoolse opvang, ministerie Sport en Jeugdzaken, Ziekenhuis Wanica, Luchthavenbeheer, aankoop ambassade in Parijs, ministerie van Onderwijs waarbij zelfs een klokkenluider uitgebreid in de media de corruptie blootlegde etc. Nog geen enkel geval van corruptie is in deze of de vorige regeerperiode aangepakt en concreet ook iets opgeleverd, terwijl iedereen weet hoe krom het op dit vlak ligt," betoogde Breeveld. President Desi Bouterse moet nog antwoorden op de vele vragen die gesteld zijn dinsdag in De Nationale Assemblee.