De tarieven op de zeventig busroutes die onderhouden worden door de bushouders aangesloten bij de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO) zijn per vandaag verhoogd. De PLO krijgt nog een brandstofcompensatie van SRD 2,25. De bustarieven worden in elk geval tot juli nog gesubsidieerd. De stadsritten zijn van SRD 1,50 met 35 cent verhoogd naar SRD 1,85. De overige tarieven zijn afgeleid van de stadsrit.





Vanaf vandaag moet van Lijn 1 tot en met Lijn 10, PKW, PK, PG, PW en Morgenstond SRD 1,85 worden betaald. Een busrit naar Hanna's Lust en Pontbuiten, is van SRD 1,70 naar SRD 2,10 gegaan. Het tarief voor een PL-bus is van SRD 2 naar SRD 2,45 gegaan. Voor Tamkas is de verhoging ook 45 cent.



Een rit naar Santigron Pikin Poika is met SRD 1 verhoogd en kost nu SRD 5,20. Voor Atjoni moet in plaats van SRD 36 nu SRD 45 worden neergeteld, een verhoging van SRD 9. Voor Paramaribo-South Drain gaat het tarief van SRD 45 naar SRD 50.



De nieuwe prijzen

01 Lijn 1 - 1.85

02 Lijn 2 - 1.85

03 Lijn 3 - 1.85

04 Lijn 4 - 1.85

05 Lijn 5 - 1.85

06 Lijn 6 - 1.85

07 Lijn 7 - 1.85

08 Lijn 8 - 1.85

09 Lijn 9 - 1.85

10 Lijn 10 - 1.85

11 HANNA'STLUST - 2.10

12 PKW - 1.85

13 PL - 2.45

14 PH - 2.45

15 EPHRAIMSZEGEN - 2.10

16 PDP - 3.65

17 PKS - 2.45

18 PK - 1.85

19 PG - 1.85

20 PW - 1.85

21 TAMKAS - 2.20

22 PONTBUITEN - 2.10

23 PD - 2.20

24 PSB - 2.20

25 PLK - 2.60

26 MB - 2.10

27 MT - 2.45

28 MMHA - 3.50

29 MTAS - 3.50

30 MS - 5.00

31 PBRP - 3.50

32 PO - 3.00

33 POB - 3.00

34 PDPB - 3.65

35 POZV - 4.50

36 PBO - 3.00

37 PRVZ - 4.50

38 PKM - 2.50

39 PJU - 3.25

40 PMS - 5.00

41 PMGDH - 6.00

42 NWC - 2.50

43 NSP - 2.60

44 NSS - 2.60

45 NPKH - 3.65

46 WAG-NICK - 4.50

47 PACO - 15.00

48 PMA - 15.00

49 PAWAG - 20.00

50 PN - 25.00

51 MMA - 15.00

52 PARBO-SOUTHDRAIN - 50.00

53 NW.NICKERIE-SOUTHDRAIN - 7.50

54 PA - 15.00

55 SUNNYPOINT - 2.20

56 PJUC - 3.25

57 NJBGH - 2.60

58 POZ - 4.50

59 PRV - 4.50

60 PHC - 2.45

61 MAGENTA-HANNA'SLUST - 2.45

62 WELGEDACHT A - 2.45

63 WELGDACHT B-C - 2.30

64 TOUT LUI FAUT - 2.25

65 ATJONI - 45.00

66 GOEDE VERWACHTING - 2.10

67 VREDENBURG - 2.35

68 MORGENSTOND - 1.85

69 TAWAJARIPOLDERWEG - 3.00

70 SANTIGRON PIKIN POIKA - 5.20

Advertenties