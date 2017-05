Op verschillende locaties wordt vandaag bloeddruk gemeten.





Dit zegt Kiran Sewgobind, Business Unit Manager van Diapura. De cijfers laten zien dat slechts 14% van de patiënten op Tamansarie moet dialyseren door andere aandoeningen. Data van het filiaal in het Diakonessenhuis laat een soortgelijk beeld zien. Maar liefst 54% van de patiënten heeft chronische nierinsufficiëntie door hypertensie, 8% door diabetes en 29% een combinatie van hypertensie en diabetes. Slechts in 9% van de gevallen gaat het om andere aandoeningen.Een op de vijf Surinamers heeft hoge bloeddruk maar de helft weet dit (nog) niet. “Hoge bloeddruk geeft zelden klachten. Daarom wordt het de 'silent killer' genoemd. Ernstig of langdurig verhoogde bloeddruk kan gepaard gaan met klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en kortademigheid. Maar in de meeste gevallen merk je er niets van. Het is dan ook belangrijk regelmatig je bloeddruk te (laten) checken”, zegt Sewgobind.Hypertensie - vaak ook gepaard met diabetes - is de meest voorkomende oorzaak van terminale nierinsufficiëntie. Hiernaast is een te hoge bloeddruk ook een risicofactor voor andere hart- en vaatziekten. “Het is aan te raden om de bloeddruk van patiënten met nierinsufficiëntie strikt onder controle te houden, niet alleen om de nieren te beschermen, maar ook om het risico op cardiovasculaire complicaties te verminderen”, adviseert de Diapura-manager.Wereldwijd zullen diverse landen activiteiten ondernemen, om de bewustwording rondom de hypertensieproblematiek te vergroten. Zo hebben de World Hypertension League (WHL) en de International League of Hypertension (ISH) voor 2017 het initiatief genomen om tenminste 25 miljoen mensen van 18 jaar en ouder gescreend te hebben, die zich eerder nooit hebben laten screenen op hoge bloeddruk.In Suriname zullen op diverse locaties burgers in de gelegenheid worden gesteld gratis hun bloeddruk te laten meten, om hen aan te sporen regelmatig te meten en aldus vroegtijdig te weten of zij al dan geen hypertensie hebben. “Stoppen met roken, matig alcoholgebruik, matig gebruik van zout, voldoende beweging, afvallen bij overgewicht en leren omgaan met spanning en stress. En doe aan zelfmonitoring. Laat uw bloeddruk regelmatig meten”, luidt het advies van Sewgobind.