Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is van 23 naar 25 gestegen. Een vrouw die eerder op de dag was aangereden, heeft het leven gelaten op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij was op de fiets. Het gaat om een aanrijding met een auto.Vanavond vond er een aanrijding plaats aan de Jagernath Lachmonstraat tussen een voetganger en een auto. De voetganger is ter plaatse overleden. Er zijn geen verdere details bekend.