Leerkrachten van Boven-Suriname tijdens de 'groene' training te Nieuw Aurora.





De houten kisten zijn door jongeren uit het gebied zelf vervaardigd. Op de training hebben de leerkrachten didactische vormen aangeleerd voor verwerken van het materiaal in de les, projecten schrijven en sponsoren zoeken voor de projecten. De leerkrachten zijn van plan de activiteiten in een jaarplan op te nemen.Behalve milieutrainers, waren ook inspecteurs van onderwijs van Boven-Suriname en vertegenwoordigers van het ministerie van ROGB, afdeling Natuurbeheer, aanwezig. Het project wordt gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds (WWF). Natuurbeheer is aangewezen als drager van het project.Dergelijke trainingen verzorgen in het binnenland is een dure onderneming door onder andere de hoge transportkosten en ingewikkelde logistiek, maar noodzakelijk omdat de milieuproblemen even nijpend zijn, zegt de organisatie, stg. SORTS. Daarbij wordt gedacht aan de vervuiling van rivieren, de enorme hoeveelheden petflessen en plastic en ander zwerfvuil, het gebruik van kwik bij de kleinschalige mijnbouw en ontbossing.