Minister van Arbeid, Soewarto Moestadja en MiowC-minister Robert Peneux, poseren met de Braziliaanse deskundigen.





Brazilië heeft door specifieke begeleidingsprogramma’s en regelgeving grip kunnen krijgen op kinderen en adolescenten die de school wensten te verlaten om te gaan werken. Dat geldt ook voor drop-outs die na hun leerplicht begeleid zijn geworden naar de arbeidsmarkt. Nu staat deze aanpak model voor landen in de Caribische regio. In dit verband heeft de Braziliaanse overheidsdelegatie, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), haar ervaring gedeeld in Suriname met personen uit zowel het arbeidsveld als onderwijsveld, zegt de voorlichting van Arbeid.De minister van Onderwijs, Wetenschap en cultuur, Robert Peneux, deskundigen van de Braziliaanse overheid en de ILO en diverse functionarissen van MinowC en Arbeid waren aanwezig. Moestadja gaf onder meer aan dat typisch voor de Surinaamse arbeidsmarkt is dat werkloosheid voornamelijk een probleem vormt voor vrouwen en jeugdigen; van het totaal aantal werklozen bestaat gemiddeld 60% uit vrouwen en 32% uit jeugdigen.De problematiek van de naadloze aansluiting van onderwijs en beroepsvorming (inclusief vakscholing) is al geruime tijd erkend en op de agenda van o.a. de ministers van Arbeid van de Caribische landen. De uitdagingen ten aanzien van de problematiek zijn divers, stelde Moestadja. Vooral de skills gap, waarbij technische skills niet aansluiten op de behoeften van de bedrijven op de arbeidsmarkt, is hierbij van belang.