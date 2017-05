PLVL-voorzitter Paul Somohardjo





VerklaringDe PL-voorzitter deelt verder mee:"In verband met het verstrekken van de maskers is door juristen van de Pertjajah Luhur en bevriende partijen besloten om hiervan af te zien, vanwege de Politiestrafwet van 29 november 1915 Artikel 71, waarin staat dat zulks verboden is.De Pertjajah Luhur eerbiedigt elke wet en had slechts gemeend om deelnemers aan de vreedzame protestmanifestatie te beschermen tegen eventuele rancuneuze handelingen. Op basis van de voornoemde Politiestrafwet zal echter worden afgezien van het verstrekken van maskers.De Pertjajah Luhur doet een beroep op elke deelnemer van de vreedzame volksprotestmanifestatie om toch de durf op te brengen naar de bijeenkomst te komen en zal hen zoveel mogelijk in bescherming nemen. Mocht het niet anders kunnen en mensen niet in staat zijn om wat voor reden dan ook de manifestatie niet bij te wonen, dan heeft de partij hiervoor alle begrip."