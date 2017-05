President Desi Bouterse luistert naar Assembleeleden. Hij is voor het eerst dit jaar aanwezig in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





VHP-fractieleider Chan Santokhi benadrukte dat de crisis in alle sectoren doorwerkt. Hij mist een crisisbeheersingsplan. Er is volgens hem geen crisismanagement. De president heeft diverse ministers vervangen, maar de situatie is niet verbeterd. Hij merkte op dat volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het ergste achter de rug is. Ratingbureau Standard & Poors heeft aangegeven dat de vooruitzichten ook niet goed zijn. De politicus had ook geen goed woord over de wijze waarop de regering met het IMF is omgegaan. Het IMF heeft US$ 81 miljoen gestort als betalingsbalanssteun. Volgens hem heeft de regering het geld genomen, zonder dat ze van plan was het programma uit te voeren. Dit komt volgens Santokhi neer op staatsoplichterij.NPS-fractieleider Gregory Rusland zei dat de inrichting en uitvoering van het bestuur hoogstwaarschijnlijk aan de basis ligt van de financiële problemen. Hij haalde aan dat het zolang duurt om het ontwikkelingsplan 2016-2021 te presenteren aan het parlement. Er is een nieuwe directeur aangesteld van het Planbureau die met kunst- en vliegwerk probeert om het ontwikkelingsplan nog in orde te krijgen.Rusland en Santokhi leverden ook kritiek op de wijze waarop de regering omgaat met de kwestie Alcoa/Suralco. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen kon geen informatie verschaffen aan De Nationale Assemblee, terwijl de informatie wel beschikbaar was. Rusland stelde dat op cruciale momenten de minister niet op de hoogte was van wat er gebeurde “en ons gewoon heeft verwezen naar een commissie van de president.”De NPS-topper pleitte ervoor dat instituten sterk worden gemaakt zodat de ontwikkeling van Suriname duurzaam kan plaatsvinden. Die instituten moeten op een zodanige manier worden ingericht zodat jongeren met visie, kennis en de kunde er kunnen werken als pilaren van de ontwikkeling. Wanneer een dergelijk fundament is gebouwd, draait de ontwikkeling volgens Rusland onder elke omstandigheid opeen verantwoorde manier, ongeacht welke regering aantreedt.