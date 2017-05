In de mobiele dienstverlening van Telesur kunnen 's nachts korte onderbrekingen plaatsvinden.





Telesur zal van in de periode 18 mei tot met 9 juni werkzaamheden verrichten aan zijn infrastructuur voor mobiele telecommunicatie. Het werk wordt steeds om de twee dagen uitgevoerd tussen 00.00 en 05.00 uur.Het is mogelijk dat er korte onderbrekingen plaatsvinden in de mobiele dienstverlening (bellen, sms’en, mobiel internetten). De onderbrekingen kunnen volgens Telesur 30 tot 60 minuten duren.Houders van Telesur mobiel nummers worden via de media tijdig geïnformeerd over het schema van de werkzaamheden en mogelijke onderbrekingen. Telesur vraagt de gemeenschap begrip en stelt alles in het werk om ongerief tot een minimum te beperken.Vrijdag 19 mei 2017: bellen en sms’enMaandag 22 mei 2017: bellen en sms’enDonderdag 25 mei 2017: bellen en sms’enZondag 28 mei 2017: bellen en sms’enWoensdag 31 mei 2017: mobiel internettenZaterdag 03 juni 2017: mobiel internetten