Het landingsgestel van de Cessna 206 van Gum Air heeft het begeven op Kwamalasamutu.





Het toestel stond geparkeerd op het vliegveld en werd ingeladen, gisteren. Op gegeven moment constateerde de piloot een defect aan het landingsgestel. Het wiel van het toestel is afgebroken. Gummels zegt dat het niet duidelijk is hoe dit komt. Er moet verder onderzoek plaatsvinden om de oorzaak te achterhalen.De kist wordt vandaag gereapeerd door technici van de vliegmaatschappij en wordt teruggevlogen naar Zorg en Hoop. De piloot is gisteren opgehaald door Gum Air. De Cessna zal grondig worden onderzocht. Voor Gummels is het belangrijk dat het incident niet heeft plaatsgevonden tijdens het opstijgen of landen. Er deden zich geen ongelukken voor.Raoul Lith