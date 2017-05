Een combinatie foto van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov en de Amerikaanse president, Donald Trump. (Foto's: Reuters)





Maar een dag later, vandaag, verdedigt president Trump zijn handeling. Hij zegt dat het zijn “absolute recht” is om informatie te delen met Rusland. Twee Amerikaanse functionarissen hadden gisteren al gesteld dat Trump vorige week de confidentiële informatie heeft gedeeld met Lavrov en de Russische ambassadeur Sergei Kislyak. Beide Amerikaanse functionarissen hebben kennis van de situatie. De informatie die Trump heeft gedeeld met de Russen was afkomstig van een Amerikaanse bondgenoot in de strijd tegen de militante groep.Trump heeft getweet dat hij “feiten over terrorisme en luchtvaartveiligheid” had gedeeld en dat hij wilde dat Rusland meer doet tegen de zogenaamde Islamitische Staat. Hij heeft beide Russische functionarissen vorige week ontvangen in de Oval Office in het Witte Huis (W.H.).Amerikaanse media zeggen dat Trump materiaal heeft gedeeld dat hij had ontvangen van een bondgenoot, die geen toestemming heeft gegeven om deze te delen. In een tweet vanochtend vroeg, zegt Trump: "Als president wilde ik het met Rusland delen (op een openlijk geplande W.H.-vergadering) waartoe ik het absolute recht heb, feiten over terrorisme en luchtvaartveiligheid. Humanitaire redenen, plus wil ik dat Rusland hun strijd tegen [IS] en terrorisme sterk opvoert."Volgens het bericht in The Washington Post heeft Trump aan hem toevertrouwde geheime informatie over een IS-aanval waarbij gebruik wordt gemaakt van laptops in vliegtuigen, doorgegeven aan de Russen. De handeling van Trump is niet illegaal, aangezien de Amerikaanse president de bevoegdheid heeft om geheime informatie vrij te geven. Echter heeft de handeling sterke kritiek ontlokt van de Democraten en wordt binnen zijn eigen Republikeinse partij gevraagd om een verklaring. Het is de zoveelste controverse sinds Trump in januari is aangetreden.